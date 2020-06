Baromètre Opodo : 37 millions de Français étaient partis en vacances en 2019 !

Enfin, 84% des Français partis en 2019 sont des « E-touristes », ayant préparé en ligne leurs séjours, et 60% des Français partis ont réservé tout ou partie de leurs séjours en ligne. Cette tendance a été croissante d’année en année avec une hausse particulière en 2019.



Benoît Crespin, Directeur France d’Opodo précise « Les Français sont encore beaucoup partis en séjours de loisir en 2019. Cela témoigne de leur attachement particulier au voyage.



Dans le cadre du Covid-19, cette envie s’est vérifiée juste après les premières annonces du gouvernement sur la possibilité de voyager en France métropolitaine et dans les DOM TOM en juillet et août. Les tendances de réservations Opodo réalisées entre le 14 et le 25 mai pour cet été plaçaient la Corse en première destination avec les villes d’Ajaccio, Figari et Bastia - puis la Côte d’Azur avec Nice et enfin les Antilles Françaises avec Point-à-Pitre.



Suite aux dernières annonces du Premier Ministre le 28 mai, les Français ont rapidement adapté leurs projets de voyages, avec le Portugal (Lisbonne et Porto) qui devance désormais la Corse. Notre priorité est d’accompagner les Français en leur permettant de voyager à nouveau dans les meilleures conditions. »