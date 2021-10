Bayeux la romanesque Bayeux, ville gallo-romaine, fondée sur le territoire du peuple des Bajocasses, coule des jours tranquilles et heureux sur les rives de l’Aure, regardant passer ses visiteurs émerveillés.

L’on connaît la fameuse tapisserie de Bayeux, racontant la bataille de Hastings gagnée par le Conquérant, duc de Normandie et roi d’Angleterre.

L’imposante et magnifique cathédrale ? Elle aussi c’est certain, qui pointe ostensiblement ses flèches vers le ciel, rappelant aux promeneurs la puissance de ses fondateurs.

Mais sait-on qu’un beau jour de mai 1822, descendait de la voiture publique arrêtée devant le bureau des messageries, un certain monsieur Honoré de Balzac ? Là, au pied de la halle aux poissons, dans ce quartier artisanal aux odeurs de tannerie, le jeune écrivain en devenir retrouvait sa sœur et s’apprêtait à passer de longues et mornes semaines en Province, loin de sa chère et tendre dilecta. Loin de lui l’idée de faire du tourisme. Et pourtant, la petite ville bourgeoise « à l’existence pâle », allait lui inspirer un roman et quelques descriptions acérées.



C’est dans de meilleures dispositions qu’une autre artiste de renom avait retrouvé Bayeux, quelques années plus tôt. Mademoiselle George avait déjà vécu mille aventures lorsqu’elle entra dans la ville qui l’avait vue naître. Très jeune amante d’un futur empereur, elle avait quitté Paris et son Napoléon pour la Russie à l’aube de ses 21 ans. Ce n’est que bien plus tard que la star incontestée de la tragédie revint aux sources et joua devant un public bayeusain en délire ! Le théâtre de Bayeux, aujourd’hui cinéma, nous rappelle la venue de la belle Mademoiselle George sur ses planches, pour une représentation extraordinaire du Phèdre de Racine.



Bayeux ne cessera donc jamais de nous étonner et de nous charmer. Elle cache encore bien des secrets...



Bayeux est une merveilleuse petite ville. Restée intacte alors qu’elle se trouvait au coeur des cinq secteurs de débarquement en 1944, à quelques kilomètres de la côte, elle se découvre à pied.

En déambulant dans ses rues, on ne cesse d’être subjugué par ses belles pierres et ses petites rues bordées d’hôtels particuliers.



Vous pouvez arpenter la grand-rue et ses belles boutiques, vous arrêter à un café, choisir parmi les nombreux restaurants de la ville, celui qui aura su attirer votre attention. En suivant le cours de l’Aure, autrefois jalonné de moulins, les amoureux de la nature retrouverons vite la campagne verdoyante du Bessin, dans une déambulation rêveuse.



Trois musées à ne pas manquer : celui de la célèbre Tapisserie de Bayeux, le Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard, entièrement rénové dans le magnifique et ancien palais épiscopal, le musée mémorial de la Bataille de Normandie, qui retrace les dures semaines de batailles qui suivirent le débarquement.



Le Radar propose en plein centre-ville des expositions d’art contemporain.

Le conservatoire de la dentelle de Bayeux, de son côté, assure la sauvegarde de cet art ancien et délicat, qui a fait la renommée de plusieurs familles locales. Il ouvre ses portes pour nous faire découvrir ce travail de passion et de patience...



Les informations pratiques Bayeux est une ville où l’on accède facilement, en train ou en voiture.



Venir en voiture :

En empruntant la RN13 (30mn à l’ouest de Caen)



Venir en train :

Les trains de la ligne Paris-Cherbourg vous mèneront jusqu’à Bayeux. Le centre-ville est à deux pas de la gare.



Venir en avion :

Aéroport de Caen-Carpiquet puis RN13 ou bus jusqu’à la gare de Caen puis train



Nombreux hébergements et restaurants en tous genres et à tous les prix.



Toute l’histoire de Bayeux et du Bessin en trois musées, dont le très beau MAHB, entièrement rénové il y a peu.



