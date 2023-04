Bird Office et Kactus dévoile leur nouvelle identité

En 2022, la fusion de Bird Office et Kactus nous a permis de franchir un cap : devenir l’un des acteurs de référence de l'événementiel B2B en France. Cette nouvelle identité scelle définitivement cette union concrétisée par la création d’une nouvelle plateforme technologique complète.



Chez Kactus, nous sommes convaincus que les collaborateurs sont le cœur de toute entreprise. Se réunir est essentiel et cela devrait toujours être simple, rapide et pratique. À l’heure où le monde du travail est en profonde mutation, notre mission est de faciliter les moments d’échanges et de partage des collaborateurs pour permettre aux entreprises de se focaliser uniquement sur la réussite de leurs évènements.

plus de 8 500 prestataires

"digitalisés, personnalisés et facilement comparables".

» a déclaré Arnaud Katz , CEO de Kactus.Une nouvelle plateforme vient de voir le jour et propose aux entreprises des solutions pour organiser leurs événements (formations, ateliers, conférences et séminaires ou encore soirées d’entreprise).Elle recense "" et permet notamment de regrouper sur une plateforme l’ensemble des devis