Bordeaux : le château Léognan se prépare comme acteur majeur œnotouristique

Pour sa part, l’offre œnotouristique de Château Léognan sera constituée par :- une partie, qui accueillera des chambres décorées dans la tradition française associée à un- une, qui accueilleront la partie « lounge » du Domaine, avec des chambres cocons, un large bar-snacking ouvert sur une grande terrasse face aux pins et à des espaces de travail et d’expositions ;- une, qui accueillera, autour des pins, des vignes et du lac, des cabanes, un spa pour les grands et les petits, des activités sportives et de grand air, et une restauration éphémère et insolite.Sur un plan pratique, les époux Miecaze et le groupe BMF fondent une nouvelle société regroupant à la fois les actifs viticoles et les actifs immobiliers du Château Léognan.Grâce à l’apport financier du groupe BMF, d’importants investissements sont réalisés dans les bâtiments pour développer l’accueil hôtelier et touristique qui sera confié en gestion au groupe Millésime.Cettea été montée avec un financement structuré accordé par un pool bancaire dirigé par le Crédit Agricole Aquitaine et regroupant la Caisse d’Épargne, le Crédit Mutuel et la Banque Postale.Le groupe BMF est un family office, groupe familial, dirigé et détenu par ses deux fondateurs Fabien et Michaël Bertini. Créé en 2007, il intervient pour soutenir des acteurs familiaux dans leur investissement patrimonial, dans l’hôtellerie (château de Brindos en pays Basque, Grand hôtel du Soleil d’Or à Megève), la promotion immobilière et la valorisation immobilière.