Boulogne-sur-Mer, une capitale drôlement surprenante !

Premier port de pêche de France, Boulogne-sur-Mer est aussi une sublime ville d'art et d'histoire. Grande cité maritime aux multiples facettes, la capitale de la Côte d'Opale se conjugue au pluriel.

Rédigé par Ludivine Fasseu le Mercredi 22 Septembre 2021

premier port de pêche français !



Une ville à lui tout seul, avec une flottille de 150 bateaux et des tonnes de poissons débarqués chaque jour. S'il peut s'enorgueillir aujourd'hui de son caractère international, il n'a en rien perdu de son authenticité. Les immenses chalutiers cohabitent avec les petits navires de pêche artisanale.



Les grandes entreprises de transformation côtoient les artisans qui perpétuent des savoir-faire ancestraux, comme les saurisseurs, maîtres en salage et fumage de poissons. Certains ouvrent d'ailleurs leurs portes à la visite !

Premier port de pêche



Qu'importe le moyen, sillonner ce labyrinthe procure toujours la même sensation : celle de toucher du doigt ce qui fait la fierté de toute une ville, de percer un tant soit peu l'univers si énigmatique des marins-pêcheurs. Pour comprendre à quel point la pêche est dans l'adn des Boulonnais, il faut se rendre sur le marché du Quai Gambetta.



Chaque matin, marchands et poissonniers, écoulent depuis leur cabanon le poisson débarqué la veille au soir ou le matin-même. Difficile de faire plus frais ! Dans leurs aubettes, ces hommes et ces femmes, souvent issus d'une famille de marins, partagent leurs anecdotes et racontent leur métier avec ferveur. Quelques minutes passées en leur compagnie suffisent à comprendre leur attachement à Boulogne-sur-Mer.

Du port à la plage berges de la Liane permettent de rejoindre les jardins de Nausicaa, Centre National de la mer, et juste derrière la plage.



Immense, sublime avec ses cabines d'un autre temps et son phare posé au bout de la jetée. Les découvertes pourraient s'arrêtaient là, mais en prenant un peu de hauteur, en franchissant les imposantes murailles qui entourent la vieille ville, Boulogne-sur-Mer dévoile un tout autre visage : celui d'une grande cité historique au passé mouvementé.

Une ville fortifiée



Entourée de murailles depuis l'époque romaine, la vieille ville de Boulogne-sur-Mer possède un ensemble étonnant de fortifications. Très agréable, la balade des remparts délivre des points de vue inédits sur les grands monuments boulonnais. Ici, la basilique Notre-Dame et son architecture atypique inspirée de Saint-Paul de Londres, de Saint-Pierre de Rome, du Panthéon et des Invalides... Elle cache la plus vaste crypte de France... Un labyrinthe de 1 400 m2 dans lequel sont dévoilées des œuvres à couper le souffle. Là, un château-fort du XIIIe siècle qui abrite l'un des plus beaux musées de la région Hauts-de-France.



Ici encore, un beffroi inscrit au Patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco ! Sans oublier son dédale de ruelles pittoresques, ses places animées et ses jardins au charme fou... Riche de 2 000 ans d'histoire, la ville fortifiée de Boulogne-sur-Mer se dévoile tel un musée à ciel ouvert.

Street-art déjeuner, boire un verre et faire du shopping.



Des grandes enseignes aux petites boutiques artisanales, il y en a pour tous les goûts ! En se baladant, les visiteurs peuvent être surpris par le nombre de fresques qui jalonnent la ville. Premier port de pêche, ville d'art et d'histoire, Boulogne-sur-Mer est aussi un temple du street-art ! Depuis quelques années, à l'occasion du festival « Parcours d’Art urbain – Street art », Boulogne-sur-Mer laisse carte blanche à des artistes urbains, d'ici et d'ailleurs, pour livrer leur vision du monde. Beaucoup exposent dans des galeries aux quatre coins de la planète.



Accessible toute l'année, ce

