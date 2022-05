C'est reparti pour les Ateliers d’IFTM

Les intervenants :

Pour cette première saison estivale a priori sans Covid (mais pas partout), à quoi va ressembler le tourisme ? Les clients sont-ils au rendez-vous ? L’inflation et les nuages économiques freinent-ils leurs ardeurs ? Produits et destinations : quels sont les tops et les flops ?• Antony DEMEL, Directeur Général Adjoint, CRT Nouvelle Aquitaine• Emilie DUMONT, Directrice Générale, MISTERFLY• Christophe JACQUET, Directeur Général, HAVAS Voyages• Axel MAZEROLLES, Directeur Général, FTI VoyagesLes Français lui préféraient traditionnellement la mer et l’océan mais la fraicheur des sommets les séduit de plus en plus. Encore faut-il que les stations et les acteurs du tourisme, très (trop ?) tournés vers les sports d’hiver, répondent aux besoins de cette nouvelle clientèle. La montagne sera-t-elle l’un des tubes de l’été ?• Alexis GARDY, Président BELAMBRA• Armelle SOLELHAC, PDG, SWiTCH• Thomas SAISON, Directeur Marketing & Ventes, Compagnie des Alpes – La PlagneLes ateliers seront diffusés et disponibles à la demande jusqu’au salon, et même au-delà. D’autres épisodes sont en cours de production, et la suite du programme sera annoncée au fur et à mesure.Les premières auront pour thématique la sobriété numérique, l’environnement et le changement climatique.Les participants pourront interagir avec les formateurs et poser leurs questions en amont afin de leur fournir un contenu qui répond au mieux à leurs attentes.Pour s’inscrire aux Ateliers d’IFTM 2022 Pour voir les replays des Ateliers d’IFTM 2021