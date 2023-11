CDS Groupe - VoyagExpert : 2 entreprises partenaires à l’assaut des marchés européens Une interview croisée dans le cadre des « Mini Live du Voyage d’Affaires »

VoyagExpert et CDS Groupe ont comme point commun d’avoir des ambitions internationales, une exception pour des entreprises françaises spécialisées dans le voyage d’affaires. Les patrons de VoyagExpert et CDS Groupe, Eric Ritter et Ziad Minkara, avant le Grand Live du Voyage d’Affaires, le jeudi 18 janvier 2024, expliquent en quoi leurs ambitions à l’international les aident à avancer ensemble.



Lundi 13 Novembre 2023

Fondateur de CDS Groupe et propriétaire de Goelett depuis 1 an (Ex Rydoo Travel), Ziad Minkara ne tarit pas d’éloges sur VoyagExpert, un de ses partenaires, qui a su sortir des frontières hexagonales pour trouver de nouveaux marchés : « il existe des succes stories françaises dans le domaine du loisir alors que, côté voyage d’affaires peu d’entreprises se sont développées à l’international, sinon des acteurs technologiques comme KDS ou CDS ».

Une réussite : « entre 20 à 25 % du CAC 40 utilisent l'une ou - et - l'autre de nos solutions, 13 clients au total », éclaire le patron de CDS Groupe. « Voir un VoyagExpert se confronter à un CWT, un BCD ou à un Amex, c'était encore très rare il y a quelques années ».



Président de l’agence de voyages basée à Nantes, Eric Ritter, précise que la société est présente dans cinq pays, « France, Pologne, Suisse, Espagne, Allemagne, c’était une demande de nos clients de les accompagner et pour nous une aventure passionnante qui offre une nouvelle dimension au groupe ».

Une vision européenne commune qui permet à VoyagExpert et CDS Groupe de se parler d’entrepreneur à entrepreneur Ziad Minkara, dont l’entreprise est aussi présente dans cinq pays et dont l’un des objectifs affichés est le développement à l’international, souligne que travailler avec « une agence aussi exigeante que VoyagExpert, dans un marché européen très fragmenté, implique l’obligation de lui donner de la technologie, du contenu, des moyens de paiement, du back office ou encore du train en Europe ».



Cette vision européenne commune permet ainsi aux deux entreprises de collaborer avec efficacité : « nous avons la chance de parler d’entrepreneur à entrepreneur », explique Eric Ritter. « On a ainsi pu offrir à des clients du TER hollandais et belge, il nous a fallu une semaine avec Goelett pour se mettre d’accord, c’est une grande chance que l’on puisse travailler ensemble, c’est notre force que du faire sur mesure ».



Pour Ziad Minkara, « en sortie de crise, les clients demandent une extrême agilité pour s’adapter au marché et faire face aux problématiques tarifaires et d'intégration ». Le tout au bénéfice du client final.

