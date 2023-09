CDS Groupe acquiert l'allemand Corporate Rate Club

En unissant nos forces, nous créerons une puissance d'achat de 800 millions d'euros et démontrerons notre capacité à satisfaire nos entreprises clientes en termes d'économies et d’agilité technologique pour les servir

CDS Groupe met un pied en Allemagne avec l'acquisition de CRC ( Corporate Rate Club ).Cette acquisition "i renforce la position globale de [CDS Groupe :// en Europe, qui couvre désormais la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Croatie]i" indique un communiqué de presse.Reconnue en Allemagne depuis plus de 20 ans et basée à Stralsund, CRC rejoindra le groupe CDS et restera autonome." indique un communiqué de presse.