Cédric Rivoire-Perrochat, a débuté sa carrière dans l’industrie de la croisière il y a 18 ans chez Royal Carribean International & Celebrity Cruises en tant qu’attaché commercial. En 1998, il rejoint Norwegian Cruise Line au poste de Responsable Vente et Production avant de revenir chez Royal Carribean International en 2000.



Il y exercera les fonctions de Responsable Communication, production et relation clientèle jusqu’en 2005. Durant 8 ans il dirigera ensuite Echos du Large, société chargée du développement de la réputation et de l’image de marques peu connues sur le marché français telles que Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Lines, Crystal Cruises, Princess Cruises & Holland America Line.



Secrétaire général et porte-parole de CLIA France en 2007, Cédric Rivoire-Perrochat a été nommé au poste de Directeur général le 1er Janvier 2014, avant une carrière de Consultant Free-lance puis le lancement avec Clément Mousset de deux compagnies de croisière.



2022 - Co-Fondateur et Directeur général de la Compagnie Française de Croisières (CFC)

2020 - Directeur général adjoint, directeur des Opérations CMV France

2018 - Consultant Free lance industrie croisière et tourisme

2013 - Directeur général CLIA France

2005 - Directeur général Echos du Large (Paris)