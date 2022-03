Après l’obtention de son MBA International Travel Management à l’Escaet, elle s’est lancée dans l’aventure de l’entreprenariat en lançant Travel-Insight, une agence de communication digitale spécialisée dans le tourisme.



Originaire de Marseille, elle a grandi sous le soleil de la Provence mais la capitale lui a vite tendu les bras pour le lancement de l’agence en mars 2016.

Travel-Insight compte aujourd’hui X collaborateurs et un peu plus de X références clients.



Parmi les clients actifs : l'Office du Tourisme de la République Dominicaine, Côte-d'Or Tourisme, Orléans Val-de-Loire Tourisme, l'Office du Tourisme de Calvi, le groupe hôtelier Viva Wyndham, les Vedettes de Paris, l'APST, l'IFTM Top Resa, Subocea, Route Cuba, les Entreprises du Voyage et bien d'autres...



Au-delà de son métier, Célia Tichadelle est une passionnée de danse et de la République Dominicaine, sa deuxième maison. Elle s'y rend régulièrement pour le travail mais également pour y passer ses plus belles vacances sur des notes de merengue et de bachata.



2016 - Attachée de presse La Boutique RP

2015 - Chargée de Communication - Rendez-Vous chez nous

2014 - Junior Product Manager Ceetiz