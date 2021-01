CES Las Vegas : les solutions de Tech4Islands présentent sur le stand digital de la French Tech Polynésie

C'est le grand évènement de l'innovation mondiale, mais en raison d'une pandémie faiblement contrôlée et contrôlable, el CES Las Vegas se tient en version totalement digitalisée.Si le salon a dû faire sans de grands noms français de la technologie, trouvant l'édition moins intéressante, il compte pas moins de 300 speakers, 1 800 exposants et près de 200 000 visiteurs online.Parmi les participants, il est possible de trouver la French Tech de Polynésie ayant un stand digital, dans lequel est présenté les solutions lauréates des Grands Prix Tech4Islands Océanie et Outre-mer 2020.