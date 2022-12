Consultant réceptif France.

* Audit des hébergements et des produits touristiques.

* Organisation de la mise en marché et des réseaux de distribution.

* Développement commercial.

* Audit des centrales de réservation, des places de marché et des plateformes de distribution.

* Aide à la décision.



1991 / Aujourd’hui – Président TOURISME et STRATEGIE

2016 / Aujourd’hui - Animateur LE KIOSQUE TOURISME / LINKEDIN (11 532 abonnés)

1985 / 2021 – Associé fondateur / gérant INFOTOUR (communication / marketing

et développement commercial pour les destinations touristiques)

1991 / 2007 – Associé fondateur / gérant MC Development (conseil opérationnel tourisme)

1984 / 1991 - Associé / Directeur général HTL Conseil (bureau d’études tourisme)

1974 / 1984 - Associé fondateur / gérant DELTATOURS Incoming travel agency, Agence de voyages spécialisée dans la gestion des achats et la réalisation des opérations terrestres (transferts, hébergements, excursions, location de voitures, assistance pendant le séjour, ...) pour le compte des tour-opérateurs nord européens opérant dans la zone méditerranéenne comprise entre la frontière italienne et la frontière espagnole.

1970 / 1974 - Directeur gérant DISCOVER Adventure agency, Organisation d'expéditions et de voyages insolites dans le monde entier.

- Représentant pour la France de MINITREK worldwide