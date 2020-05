CRT Occitanie dévoile un plan de relance de 3 millions d'euros

Pour limiter la casse, grâce à la population locale représentant 40% de la consommation touristique sur le territoire, le plan est divisé en 5 axes stratégiques.



Ces grands points ont pour objectif de répondre à la crise et générer des clients dans les hébergements marchands, de relancer la consommation par les activités de loisirs, d'être présent sur les territoires stratégiques, d'accompagner la mise en marché des entreprises et de préparer un avenir nouveau.



Pour atteindre cela, 25 mesures ont été prises afin de soutenir l'économie touristique.



Parmis les plus importantes figurent le souhait de la création d’un pôle ingénierie territoriale et innovation au sein du CRT, mais aussi d' un cluster "prospective tourisme" avec l'Open Tourisme Lab, la mise en oeuvre d’un programme "tourisme durable" et différents programmes pour soutenir la consommation touristique locale.



" Notre plan de relance touristique permettra de faire redécouvrir la destination Occitanie avec une campagne de promotion sur le thème « Prenez des vacances dans votre zone ».



C’est le message que nous adresserons à nos clientèles régionales et celles des régions limitrophes, au plus près des besoins des territoires et des professionnels, " a souligné Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.