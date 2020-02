Cabo Verde Airlines : Erlendur Svavarsson devient est le nouveau PDG de la compagnie

Les connexions entre le Cap-Vert est l'Islande ne sont pas les plus réputées, mais pourtant cela n'a pas empêché Icelandair de racheter en mars 2019 Cabo Verde Airlines. Moins d'un an après son rachat, et la signature d'une accord de gestion sur la restructuration avec Loftleidir Icelandic, la compagnie cap-verdienne connait un nouveau président directeur général venu du grand nord.Ancien vice-président des ventes et du marketing de Loftleidir Icelandic, une filiale Icelandair, depuis 2010, l'homme a occupé plusieurs postes administratifs au sein du groupe islandais.