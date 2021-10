Caen : éveillez vos sens en famille

Au XIe siècle, Guillaume le Conquérant en quête d'asseoir son autorité ducale, fait construire un château à Caen, faisant de la petite ville une cité d’importance.



La situation est idéale, au cœur de la Normandie, Caen offre un port, une proximité avec l’Angleterre, une activité économique, mais aussi un plateau calcaire avec une pierre tendre et lumineuse, en abondance, la pierre de Caen.

Cette période voit également pousser deux abbayes, l’Abbaye aux Hommes qui abrite le tombeau de Guillaume le Conquérant, et l’Abbaye aux Dames, dernière demeure de sa femme, Mathilde.



Ces deux monuments, comme le château, ont traversé les siècles et sont aujourd’hui des lieux incontournables à visiter, témoins du riche passé médiéval.



Au détour des rues du centre-ville, vous pourrez encore admirer quelques maisons à pans de bois, rue Saint-Pierre ou encore rue de Geôle.



A la Renaissance, la ville voit fleurir de beaux hôtels particuliers, en pierre de Caen, sculptés avec soin. Ces grandes demeures ne dévoilent, en général, que leur façade sur rue, mais derrière les portes, se cachent une cour intérieure ainsi que des ailes richement décorées. De beaux exemples sont à découvrir proche de l’église Saint-Pierre, l’hôtel de Than et l’hôtel d’Escoville.



Aujourd’hui, Caen porte aussi les marques d’un passé plus contemporain, la Seconde Guerre Mondiale. Prise pour cible par les bombardements aériens, la ville a essuyé de nombreux dégâts, et a vu une partie de son architecture partir en fumée. Mais tel un phoenix, elle s’est relevée, et des pierres meurtries, sont nés de nouveaux bâtiments. Le phoenix est d'ailleurs l'emblème de l’université caennaise, détruite en 1944 et reconstruite derrière le château.



Sous ses airs de ville de reconstruite, Caen dévoile aux visiteurs un peu curieux de beaux trésors.