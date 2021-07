Camembert : un village et son fromage Bienvenue au cœur du Pays d’Auge ornais, dans le village de Camembert, berceau du plus célèbre des fromages normands !

C’est en pleine Révolution Française que ce village entre dans l’histoire : des champs vallonnés, des vaches normandes, un prêtre et une laitière … Tous les ingrédients sont réunis pour faire naître le célèbre Camembert !

En 1790, la France, en pleine Révolution, met en place la Constitution Civile du Clergé. Par ce décret, tout le clergé est réorganisé. Ses membres deviennent des agents du nouvel Etat révolutionnaire. Ils doivent s’engager, par un serment, à soutenir ce nouvel Etat :



« Je jure de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse (ou du diocèse) qui m'est confiée, d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le Roi. »



Mais tout le monde ne voit pas cela d’un bon œil. Le pape Pie VI condamne le nouveau fonctionnement du clergé Français. Et il finit par demander aux prêtres de ne pas prêter serment. Ceux qui refusent le serment se font appeler « prêtres réfractaires ». Pour échapper à la répression, un certain nombre d’entre eux tentent de fuir le pays, ou de se cacher. C’est ainsi qu’un beau jour, un certain Abbé Bonvoust, réfractaire en fuite, arrive à la ferme de Beaumoncel, sur les hauteurs du village de Camembert.



Il demande à y être hébergé quelque temps, ce que les habitants acceptent. Étant familier de la confection du fromage, il observe la technique utilisée par la laitière, Marie Harel pour fabriquer ses petits fromages frais. C’est alors qu’il lui explique une technique qu’il connaît bien pour transformer ses petits fromages, et surtout pour mieux les conserver … une technique toute simple, qui va bouleverser le destin des petits fromages de Camembert.



Très vite, l’aventure s’emballe : les petits Camemberts s’écoulent sur les marchés comme des petits pains. Du village de Camembert, ils atteignent d’abord les marchés de Caen, et puis, en 1863, la table impériale.



A la fin du 19ème siècle, sa nouvelle boîte en bois fera voyager le Camembert au-delà des frontières de la France. Et puis, la guerre de 14-18 lui fera gagner le cœur des poilus. La suite, vous la connaissez, le Camembert se fait connaître dans le monde entier !



Niché au cœur des collines du Pays d’Auge Ornais, le village de Camembert offre un superbe panorama dont les vallons regorgent de pommiers, de vaches normandes et de maisons à pans de bois.







Les visites proposées pour les individuels en partenariat avec l’Office de Tourisme des Vallées d’Auge et du Merlerault sont à retrouver sur l’Agenda :

Ces visites peuvent également être proposées de façon privatives pour un groupe aux dates souhaitées.



Découvrez également La maison du Camembert, qui retrace l'histoire et la fabrication du fromage ; plusieurs fromageries ; et de superbes balades dans un splendide cadre naturel !

Les informations pratiques Venir en voiture :

● Caen : 1h

● Le Mans : 1h

● Rouen : 1h10

● Paris : 2h20

● Autoroute A28 : Sortie 16 "Gacé"



Venir en train :

● Ligne Paris / Granville > arrêt en gare de Lisieux

● Ligne Paris / Cherbourg > arrêt en gare d’Argentan



Venir en avion:

● Aéroport de Carpiquet à Caen



Déjeuner à proximité : Retrouvez divers restaurants à Vimoutiers



Aux alentours, je vous emmène découvrir :

● Sap-en-Auge, petite cité de caractère aux origines médiévales

● Gacé et l’histoire de la Dame aux Camélias

● Echauffour et la peintre Marie-Thérèse Auffray

● La poche de Falaise - Chambois, point clé de la Bataille de Normandie



Pour en savoir plus

Office de Tourisme des Vallées d’Auge et du Merlerault : terrederichesses.fr



contact@normandiealaloupe.fr
+ 33 (0) 7 67 11 20 97
www.normandiealaloupe.fr

