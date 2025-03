Camping : 1000 postes à pouvoir chez Sandaya

Créé en 2010, Sandaya exploite une soixantaine de campings 4 et 5 étoiles situés en France, mais aussi en Belgique, en Espagne et en Italie. Le groupe recrute pour divers métiers saisonniers, notamment dans les domaines de l’accueil, la restauration, la maintenance et l’animation, avec des opportunités spécifiques pour les postes de surveillants de baignade et de gouvernantes.1000 postes sont à pouvoir.Les prochains rendez-vous sont programmés :- 19 mars : IEFT Montpellier, présentation des opportunités chez Sandaya et partages de parcours d’anciens saisonniers.- 26-27 mars : salon TAF au Zénith de Montpellier.- 29 avril : salon Paris des jeunes pour l'emploi, Paris Montreuil Expo.