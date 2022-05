Caroline Proulx, ministre du tourisme : "Aujourd’hui, l’offre au Québec est bonifiée."

Le Québec est une destination sécuritaire, nous en faisons la promotion à l’international. Maintenant, nous avons besoin d’afficher qu’elle est responsable et durable. C’est pourquoi un plan de 30 millions de dollars a été lancé.Concrètement ? L’an dernier, nous avons créé le premier circuit 100% électrique. Les touristes se déplacent à bord de véhicules électriques et les rechargent auprès de bornes installées dans les zones d’attrait et les hébergements touristiques. Le Québec est très engagé dans l’électrification des transports : bus, train et offre touristique.Autre exemple : parce que les changements climatiques ne sont pas les mêmes aux îles de la Madeleine qu’ils le sont à Québec ou dans les cantons de l’est, Ouranos (NDLR : consortium en climatologie régionale), collecte des données pour avoir une vision de ce que seront ces changements et comment y faire face.Les îles de la Madeleine sont confrontées à l’érosion de leurs sols. A la lumière des données transmises par Ouranos, nous pourrons mettre en place des actions très précises : avoir recours à l’enrochement, déplacer des bâtiments, ou encore planter certains types d’arbres.1,2 milliard de dollars canadiens (887 M€) ont été injectés dans l’économie touristique pour s’assurer qu’il n’y ait pas une déstructuration de l’offre.A travers des subventions, des prêts, des garanties de prêts, nous avons permis à l’hébergement de profiter de cette pause pour mettre à niveau nos hôtels, nos salles de congrès. Ce programme de relance concerne également les parcs nationaux, régionaux, les festivals…Aujourd’hui, l’offre est bonifiée. Nous sommes prêts à accueillir les touristes internationaux.Les aides se poursuivent sur quelques années pour continuer à accompagner nos entreprises touristiques. S’il devait y avoir un nouveau soubresaut, les programmes d’aide seront ajustés pour répondre aux besoins des entrepreneurs.