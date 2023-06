Carrefour Voyages : Antoine Métivier promet la rentabilité pour 2023

Le dernier étage de la fusée vers la rentabilité et la révolution de la marque ont constitué dans la digitalisation des points de vente.



" Pour ceux qui connaissent notre réseau. Par le passé, nous parlions de corners, ils étaient des prolongations des lignes de caisse, un environnement assez peu adapté pour vendre des vacances, " se souvient l'ancien de Belambra.



Depuis 2019, les points de vente ont été transformés, pour devenir de véritables agences de voyages.



Le voyage commence lors de la réservation, donc le lieu doit être propice à l'évasion. De plus, les agences sont phygitales et disposent de bornes interactives à l'extérieur de l'agence, pour initier une démarche de réservation.



A l'intérieur, les brochures en papier ont été remplacées par des écrans digitaux.



" Pour l'instant, l'année se profile très très bien. En 2022, nous étions tout proches de la rentabilité et cette année je n'ai pas le choix... Pour la première fois depuis l'origine de Carrefour Voyages, nous serons rentables, " révèle le Pdg.



L'exploit est plus que notable, alors qu'entre 2012 et 2021, l'entreprise a accumulé plus de 92 millions d'euros de pertes. Le meilleur exercice fait état d'un résultat net de - 1,889 million d'euros.



Le record sera-t-il battu ? Affaire à suivre...