Cathay Pacific réorganise son équipe commerciale en Europe

Cathay Pacific réorganise ses équipes en Europe, en faisant le choix d'une nouvelle stratégie régionale.



Maggie Wong devient la nouvelle directrice régionale pour l'Europe du Sud. Elle supervisera les équipes et les opérations de la compagnie en France, en Italie et en Espagne.



Basée à Paris, la priorité de Maggie est de positionner la compagnie aérienne comme le choix préféré des voyageurs d'affaires et de loisirs vers l'Asie-Pacifique en provenance des marchés d'Europe du Sud.



"Je suis sûre que tous les efforts déployés jusqu'à présent par les acteurs de l'industrie contribueront à ouvrir une nouvelle page pour des voyages internationaux plus sereins et en toute sécurité.



C'est dans un esprit de progrès et d'initiatives que nous sommes prêts à organiser la reprise de nos opérations,"a expliqué Maggie Wong.