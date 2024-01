Catlante veut faire des croisières à la cabine « un réflexe » 🔑

Il y a peu d’acteurs sur ce marché, sinon des propriétaires qui louent leur bateau à des experts du nautisme.



Jean-Pascal Siméon et Fred Talvard, qui sont à l’origine de



Ainsi, la location de catamarans n’était plus réservée à quelques initiés mais, aussi aux voyageurs à la recherche d’expérience « nature ». Être sur un catamaran provoque un sentiment de liberté, un vrai luxe recherché depuis le Covid. On plonge quand on veut, on va nager avec des dauphins, des raies. Autant, si l’on raisonne en parts de marché, le monde de la croisière est très concentré, autant celui de la location de catamarans est très éclaté.Il y a peu d’acteurs sur ce marché, sinon des propriétaires qui louent leur bateau à des experts du nautisme.Jean-Pascal Siméon et Fred Talvard, qui sont à l’origine de Catlante ont compris qu’il existait un créneau autour de la croisière à la cabine pour en faire un leader aujourd’hui sur ce segment.Ainsi, la location de catamarans n’était plus réservée à quelques initiés mais, aussi aux voyageurs à la recherche d’expérience «». Être sur un catamaran provoque un sentiment de liberté, un vrai luxe recherché depuis le Covid. On plonge quand on veut, on va nager avec des dauphins, des raies.

C’est comme une croisière classique avec un programme d’escales pré-établi mais, aussi, avec une forme d’adaptation de la part du capitaine. Par exemple, il ne va pas arrêter une baignade avec des tortues si l’occasion se présente.



Notre spécificité, déjà, est qu’il n’est pas nécessaire de louer tout le bateau. On peut partir seul, en couple, avec des enfants de plus de sept ans ou l’affréter pour tout un groupe, jusqu’à 6 cabines.



Quand les anciens propriétaires ont commencé à lancer le concept en 2008, il ont construit leur propre modèle de catamaran pour répondre spécifiquement aux attentes des clients de la croisière à la cabine.



Il n’y a pas de lits superposés inconfortables et on y trouve de larges espaces communs et une cuisine semi-professionnelle puisqu’on sait que c’est un sujet important pour les clients. Un chef cuisinier et un capitaine accompagnent systématiquement nos croisières.



L’avantage, c’est de se sentir dès le départ en vacances sans les inconvénients de devoir faire des courses ou l’inventaire avant de prendre possession du bateau loué. C’est aussi l’une de nos valeurs que d’être propriétaires de nos bateaux : on en prend soin, ils sont très bien entretenus.