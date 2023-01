Appli mobile TourMaG



Célébrer vos évènements d’entreprise , l’accompagnement du pôle évènementiel de Travel-Insight

L’évènementiel est un domaine incontournable pour une vie d’entreprise riche. Un événement permet de célébrer, de fédérer, de remercier vos équipes. TUI l’a bien compris : pour célébrer leur fin d’année et l’ancienneté de ses équipes, le groupe a décidé de faire appel à Travel-Insight pour organiser sa soirée de fin d’année.

Lundi 9 Janvier 2023

Pourquoi l’évènementiel ?

L’évènementiel vient organiser des moments spéciaux, des happenings mémorables afin de susciter de l’énergie, de l’émotion, impressionner les convives ou créer le dialogue. Le but est de créer des situations qui sortent de l’ordinaire et qui marquent les esprits. Chaque évènement est unique pour venir s’adapter à l’objectif, à la cible, au format, et tout détail doit être anticipé pour son bon déroulement.



L’évènementiel vient organiser des moments spéciaux, des happenings mémorables afin de susciter de l’énergie, de l’émotion, impressionner les convives ou créer le dialogue. Le but est de créer des situations qui sortent de l’ordinaire et qui marquent les esprits. Chaque évènement est unique pour venir s’adapter à l’objectif, à la cible, au format, et tout détail doit être anticipé pour son bon déroulement.L’évènementiel est un outil efficace par exemple pour renforcer l’attachement de vos salariés ou de vos clients à votre organisation. Ainsi, une étude anglaise démontre que 73% des consommateurs sont plus susceptibles d’acheter un produit après avoir participé à un évènement organisé par une marque. Également, 95% des responsables marketing sont convaincus que les événements physiques ont un impact majeur sur les objectifs commerciaux de l’entreprise. En effet, l’évènementiel permet de gagner en notoriété, de générer des leads et de booster son taux de conversion tout en travaillant son image de marque.

La création d’un évènement sur-mesure pour un moment unique et en parfaite adéquation avec votre identité En décembre 2022, TUI approche Travel-Insight pour leur confier l’organisation de leur soirée de fin d’année. Le brief est clair : il y a une volonté d’organiser un moment de convivialité, d’authenticité entièrement dédié aux collaborateurs pour les remercier de leur investissement quotidien pour l'organisation. A l’image de TUI, venant valoriser ses valeurs et ses symboles, l'évènement doit provoquer un effet wow, un émerveillement, tout en restant dans la simplicité. Le lieu doit contribuer à cet émerveillement, avec une dimension d’insolite, d’extraordinaire, sans être trop clinquant ou trop guindé. Il faudra également que le lieu reste facilement accessible aux collaborateurs qui partiront du siège situé à Levallois Perret. La soirée devra également évoquer le voyage et inviter les collaborateurs à la déconnexion. Un joli challenge pour le Pôle Événementiel de Travel-Insight.



La première étape de l’aventure est le choix du lieu. A quelques semaines de l'évènement, sur une date plus que plébiscitée par un évènementiel parisien florissant après la crise Covid, c’est grâce à notre réseau précieux que nous avons réussi à booker le Cirque Bormann, flamboyant, authentique, avec une âme forte portée haut par la famille Bormann Moreno. En termes d’émerveillement, tout est là : une soirée entre piste et gradins, des éléments de décor fascinants et créés main par le directeur du cirque en personne, et une ambiance unique au sein de la capitale. Les invités ont en plus pu s’immerger dans cet incroyable univers avec la tenue d’un numéro de voltige aérienne. Il n’en faut pas plus pour convaincre TUI !



Mais comment y intégrer l’idée du voyage ? Le cirque se trouve également dans le 15ème, à une distance certaine des locaux de TUI. Qu'à cela ne tienne : nous en ferons une force !



Nous avons donc créé un voyage inédit pour les TUI teamers. En tout début de soirée, des bus vintage viennent les chercher au pied des bureaux, et l’expédition commence ! Chaque bus part pour une destination différente : Laponie, Mexique, Grèce ou Sri Lanka. Quelque soit la destination, nos comédiens se glissent dans la peau des supers délégués TUI, qui connaissent leur destination sur le bout des doigts, et font rêver dès le transfert vers le lieu de la fête !



Les participants ont chacun à disposition des accessoires pour représenter fièrement la destination de leur bus, et une carte de jeu. Car oui : ils vont jouer ! Au cours de leur visite dans ces destinations, ils devront répondre à des questions afin de tenter de gagner un voyage. Le champagne coule à flot, et grâce à l'énergie incroyable des comédiens et au son de la musique, l’ambiance monte déjà à bord des bus !



A l’arrivée au Cirque, le voyage continue : l’émerveillement est au rendez-vous lorsque les convives entrent sous le chapiteau principal et lorsqu’ils découvrent autour de la piste les espaces d’immersion représentant chacune des destinations. Dans chaque espace, plusieurs personnages accueillent les invités avec d’incroyables histoires : Au Sri Lanka, ils rencontrent deux futurs mariés qui préparent leur mariage et ont besoin de conseils. Autour d’un bon thé et posés sur des coussins dans les volutes d’encens, les participants conseillent la mariée sur la danse de mariage. Au Mexique, ils sont accueillis au son des mariachis et pénètrent dans un bar où la fête des morts bat son plein!



Au cœur de la froide Laponie et à la lueur de flammes rougeoyantes, ils découvrent un conte traditionnel lapon, qui leur est raconté en fonction de cartes de tarot tirées au fur et à mesure par les participants, au son du tambour chamanique. Enfin, en Grèce, ils rencontrent le grand Herakles et Ariane, qui leur propose un entraînement aux Jeux Olympiques.

La nourriture, dont les saveurs venaient également célébrer les destinations représentées à l’évènement, invitaient les collaborateurs de TUI au voyage.



Travel-Insight à également proposé à TUI de créer un souvenir de ce moment inoubliable : au cours du voyage en bus, les participants étaient invités à poser pour des photos polaroïds, qui ont ensuite été réunies pour créer une enseigne lumineuse aux couleurs de TUI, révélée au dessus du DJ lors de la soirée dansante. Un véritable objet de mémoire que TUI a pu ramener dans ses bureaux dès le lendemain matin.



Par l’immersion et l’interactivité des espaces, au sein d’un lieu unique comme le Cirque Bormann, TUI a pu offrir à ses collaborateurs un voyage inédit et unique.

Les retombées de la soirée TUI Organisée pour plus de 260 collaborateurs, cette soirée a été un vrai moment de partage et de cohésion auprès des équipes de TUI. Elle a eu un réel succès : en interne, plus de 150 messages ont été reçus pour remercier les équipes organisatrices de l’évènement.



Besoin d’accompagnement avec votre marque ? Contactez Travel-Insight



Lancée en 2016, Travel-Insight est l’



La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.Lancée en 2016, Travel-Insight est l’ agence de communication tourisme qui sert de trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme. Elle est spécialisée en branding, en brand content , en social média, en relations presse, en trade marketing et en influence.L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…

Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Stanislas Lucien :



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme01.84.25.56.82.

