Celebrity Cruises : le future marraine du Celebrity Apex est...

Celebrity Cruises a annoncé que Reshma Saujani, fondatrice et PDG de Girls Who Code, un organisme à but non lucratif international et auteur du best-seller « Brave, Not Perfect », sera la marraine du Celebrity Apex, le deuxième navire de la classe Edge de la marque.



Reshma Saujani sera chargée de nommer le nouveau navire lors de la cérémonie de baptême à Southampton le 30 mars 2020.



L'organisation tend à supprimer l'écart entre les sexes dans les nouveaux emplois en informatique d'ici 2027. A noter la compagnie collaborera également avec Girls Who Code pour proposer des programmes pédagogiques de codage dans le cadre du Camp at Sea S.T.E.M. à bord des Celebrity Apex et Celebrity Edge.



Celebrity Apex débutera sa saison inaugurale en avril 2020 avec une mini-série de cinq croisières à destination de l'Europe du Nord, puis passera l'été à parcourir des itinéraires de sept à douze nuits en Méditerranée. Dès novembre 2020, le navire se positionnera à Fort Lauderdale pour une saison hivernale dans les Caraïbes.