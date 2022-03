Avec un solide bagage de plus de 35 années d’expertise dans l’industrie du voyage, notamment dans le domaine de l'aviation, de la gestion des voyages et des croisières (Carnival UK), David Noyes a également occupé les postes de Directeur Général et de Vice-Président exécutif des opérations pour P&O Cruises et Cunard.



Actuellement Président non exécutif de Grays International, Directeur non exécutif de Network Rail et London Luton Airport Operations Ltd, David Noyes possède une grande expérience des conseils d’administration.



En tant que Président non exécutif, il assurera la direction du conseil d'administration de Celestyal Cruises, en apportant ses conseils et son soutien à l'équipe de direction, dirigée par le PDG, Chris Theophilides.