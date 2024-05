CharteTravel Planner : "Une main tendue aux agences" 🔑

Pour Flavie Marie-Naye, son job consiste à faire de la curation et à élaborer un programme pour ses clients, mais seulement sur quelques destinations, comme les USA, la Thaïlande ou l'Indonésie. (Pour des pays de niche, où le tourisme n'est pas encore une industrie, alors la fondatrice de Voyagez Facile, renvoie vers... des agences de voyages traditionnelles).



Mais pourquoi des voyageurs font-ils appel à ces acteurs sur des destinations très grand public ?



" Notre clientèle sait réserver, elle sait cliquer sur Booking... Beaucoup de mes clients ont déjà fait des tours du monde, ce sont des voyageurs aguerris qui ont bien souvent des postes à responsabilité, mais qui n'ont juste plus le temps de s'occuper de leurs voyages.



Ils ont entre 40 et 50 ans, de très hauts revenus, des enfants, " précise celle qui s'est fait un nom dans les gros comités d'entreprise de la région parisienne.



La nouvelle charte n'est qu'une première étape pour le collectif. Celui-ci pourrait à l'avenir se constituer en association, pour défendre les travel planners vertueux, mais pour cela il faudra attendre qu'un noyau plus conséquent d'entrepreneurs se dégage.



" Je pense que nous pourrons structurer le collectif quand il y aura sur le marché une dizaine de travel planners employant plusieurs personnes et des bureaux physiques, etc. Et puis aussi une meilleure rémunération parce qu'effectivement, nous sommes une jeune profession.



Etant donné la tournure des choses, je pense que d'ici 5 ans, le marché va devoir se structurer. Vous savez, je ne pensais pas, lors du lancement de mon projet en 2020, que ça allait prendre une telle ampleur, " souligne la coach.



Si, pour le moment, elle travaille seule, quelques-unes de ses consœurs ont déjà des salariés comme Anne-Sophie Dupire ou Claire Matillon. Nous verrons donc en 2030 où en seront les travel planner et les agents de voyages...