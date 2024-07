Ciela Village : un nouveau chapitre avec Montefiore Investment

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur le marché national, Ciela Village annonce l'acquisition du groupe de campings Koawa Vacances, fondé en 2018 par Eric Viriot, Carole Viriot et Jean Labro.



Cette intégration de 19 établissements situés dans des zones touristiques attractives porte le total de sites de Ciela Village à 24, totalisant 5 200 emplacements pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros.



BlackRock et 123 IM, soutenant respectivement Ciela Village depuis 2020 et Koawa Vacances depuis 2018, continuent d'appuyer le groupe dans cette nouvelle phase de croissance.



Thierry Bouchard, Président de Ciela Village, ajoute " La signature de cette opération d'envergure marque une nouvelle étape de notre stratégie de développement, rendue possible grâce au soutien de Montefiore Investment, un investisseur expérimenté et actif depuis des années dans le secteur de l'hôtellerie de plein air et du tourisme français ".