Climats du Monde reprend la marque Empreinte et ouvre l'Amérique latine et l'Afrique

Crise liée au covid oblige, Climats du Monde s'ouvre à de nouvelles destinations.



Le tour-opérateur spécialiste de l'Asie avec 32 000 clients pour 41,5M€ de chiffres d’affaires en 2019 lance l'Amérique latine et l'Afrique.



Pour appuyer ces nouveaux axes de développement, le voyagiste a repris la marque Empreinte du TO éponyme spécialiste du Mexique, de l’Amérique du Sud et des Caraïbes qui a cessé ses activités en septembre 2019.



Sur l'Amérique latine, la programmation est dédiée dans un premier temps aux destinations « ouvertes » aux ressortissants français : Mexique, Brésil et Costa Rica.



Déjà 12 autotours, circuits en mini-groupes et combinés plage sont programmés sur le Costa Rica, 2 circuits en mini-groupes sur le Mexique et des séjours balnéaires à venir, ainsi que 7 circuits en mini-groupes et combinés plages et découvertes.



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, cette production est appelée à s’étendre rapidement en Argentine, Chili et Colombie ajoute le voyagiste.