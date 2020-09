Club Med : 2000 postes à pourvoir pour cet hiver

En décembre prochain, Club Med ouvrira son nouveau resort dans les Alpes le Club Med La Rosière. Cette saison hivernale verra également le lancement du premier établissement Club Med Exclusive Collection aux Seychelles.



Dans ce cadre et afin de préparer la nouvelle saison hiver, la marque au trident recrute et recherche 2 000 G.O et G.E professionnels.



Le groupe précise que 90 % des candidats recrutés seront affectés dans l’un des 18 resorts alpins ; et que - 70 % des postes à pourvoir concernent l’hôtellerie-restauration, soit environ 1360 postes.



Sur le segment support et vente, 140 postes sont à pourvoir. Quant au sport et aux loisirs, le groupe recherche 400 candidats.



Le Club Med annonce également une augmentation des recrutements spécifiques Club Med Exclusive Collection, liés au développement de la gamme. 100 postes seront dédiés à cette catégorie.