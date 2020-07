Club Méditerranée Les Arcs : c’est parti pour un été sport, zen et nature !

“Le tourisme montagne, le Club y croit dur comme fer”

(nous y reviendrons dans une prochaine interview).

En effet, Les Arcs Panorama qui ont ouvert leurs portes ce samedi 4 juillet, à l'exception du Club Med Royan-La Palmyre de la plage de la Grande-Côte sur la presqu'île d'Arvert, qui accueillera ses GM le 15 juillet prochain., souligne, Ceo Marchés Europe Afrique.Un DG “Re !”, lui aussi, de constater que le taux de réservation croît de 10% par semaine dans ses établissements et que les activités physiques et de plein air drainent toujours plus d’adeptes...Paysages grandioses, diversité de la flore et de la faune exceptionnelle, culture traditionnelle chargée d'histoire et d'authenticité vous attendent pour vos vacances d’été cette année en montagne.Depuis votre chambre il est possible de vous offrir un lever de soleil à 180° sur la vallée de la Tarentaise, le mont Blanc (mais oui !) et ses sommets éternels.