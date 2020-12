Croisières : combien coûte un navire immobilisé pour cause de Covid-19 ?

Ok mais concrètement, combien coute dans ce cas un désarmement à chaud ?



On doit partir du principe que les couts fixes mensuels d’un navire désarmé à chaud comprennent : l’immatriculation, l’Entretien, les assurances (navire et équipage), l’équipage présent à bord (qui varie en fonction de la taille du paquebot), les frais techniques, les eaux grises et les ordures ménagères ainsi que bien évidemment, le carburant et les coûts de ballastage.



En clair, on établit tous ces coûts confondus à environ 2 millions d’euros par mois et par navire sur la base d’un navire de 2500 passagers. Faites le calcul, il y avait 310 navires en exploitation avant la crise du Covid 19, tous ou presque sont toujours désarmés, mais en comptant ceux qui le sont à froid, ceux qui ont été envoyés à la démolition, et encore ceux qui ont repris une activité partielle, disons que notre étude se base sur 290 navires actuellement désarmés avec un coût moyen de 2 millions d’euros par mois !



L’industrie dans son entier dépense donc 580 millions par mois, soit 46 milliards 400 millions depuis le mois d’avril !!!



Le coût de désarmement de la flotte Carnival environ 100 navires avant Covid (incluant Costa, Cunard, Princess etc…) s’élèverait à elle seule à environ 200 millions par mois et un total de 16 milliards depuis le début de la pandémie.



On comprend donc beaucoup mieux pourquoi, elle a décidé depuis le début de l’été de se séparer de certains de ces navires les plus anciens (et donc d’ores et déjà amortis), car aujourd’hui, ce sont 18 navires qui ont été annoncés vendus par le groupe carnival (les Fantasy, Inspiration, Fascination, Imagination pour Carnival, les Atlantica, Neo Romantica, Mediterranéa, Victoria pour Costa, les Sea, Sun, Ocean, pour Princess, les Dawn, Aria, pour P&O Australia, Veendam, Maasdam, Rotterdam, Amsterdam pour Holland America).



Car avec ces ventes, c’est une économie de 36 millions par mois qu’elle compte réaliser.



Le spectre du vaccin se profilant, l’industrie de la croisière commence à se laisser rêver à de meilleurs jours ! Le chemin sera long, le chemin sera encore tortueux, mais tout le monde s’accorde à dire, que la croisière reviendra plus vertueuse qu’elle ne l’était déjà ! et plus forte encore mais probablement avec moins de navires…