Comité Interministériel du Tourisme : les annonces d'Edouard Philippe (Live)

Edouard Philippe prend la parole dans la cour de Matignon : " Le sauvetage du secteur du tourisme est une priorité nationale ".



L'essence même des métiers du tourisme : accueillir et rassembler dans un même lieu des gens, des familles, des amis... se trouve contrarié par le confinement d'abord et le déconfinement progressif.



"Ce qui est bon pour le tourisme est souvent bon pour la France" . 95% des hôtels français sont fermés.



Interrogé sur BFMTV, Jean-Pierre Mas président des Entreprises du Voyage attend des annonces à venir d'Edouard Philippe que les mesures relatives au chômage partiel et à l’exonération des charges soient clarifiées et confirmées, mais aussi des informations sur la relance de la saison touristique.