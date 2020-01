Commandes MSC Croisières : " C'est historique !" Patrick Pourbaix

Et pour mener à bien cette volonté, que certains qualifieront de Green Washing, la compagnie vient d'ajouter à cette extravagante commande une demande supplémentaire.



" Nous sommes cette fois-ci à un niveau proche de la recherche et développement, mais nous avons signé un protocole d'accord pour un projet de paquebot à voile moderne, " confie le responsable.



Alors que les ingénieurs des Chantiers peaufinent les études et la conception de ce nouveau produit, confirme l'envie d'aller de l'avant.



Contre 2 milliards et quatre futurs voiliers, d'une capacité de 1 000 personnes, la compagnie se place en " précuseurs mondiaux dans la recherche et développement de nouveaux bateaux. "



Si pour le moment, il est impossible d'en savoir plus sur la clientèle visée et les modalités de commercialisation, une chose est sûre le défi est immense pour les Italiens.



" La voile est en cours de développement, c'est un pari sur l'avenir. La seule chose que je peux vous confier, les paquebots navigueront à la voile et au GNL. "



Avec ces accords historiques, MSC Croisières se place clairement dans la position d'un acteur global et mondial sur le marché de la croisière. Entre 2020 et 2030, tous les ans la compagnie inaugurera deux bateaux.



" Nous n'avons pas fini de nous rencontrer dans les années à venir" taquine un Patrick Pourbaix ravi de la nouvelle.



Et pourtant toutes ces annonces signifient aussi une densification de l'offre, sur un marché français de la croisière plutôt morose. Sauf que le directeur belge ne laisse aucune place au doute, bien au contraire.



Non seulement les futurs navires doivent permettre de décomplexer la pratique de la croisière et attirer de nouveaux clients, puis ils ne seront sans doute pas positionnés en Europe.



" Vous savez nous avons encore des marges de manoeuvre, aux USA la croisance est encore très forte avec une hausse de 70% de nos résultats là-bas, alors que nous sommes un petit acteur ."



Et Patrick Pourbaix de conclure : " je suis sûr que la distribution va bien se passer. "