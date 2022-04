Comment l’Islande reprend sa marche en avant touristique

« En faisant connaître les généreuses subventions, remises et aides offertes aux avionneurs qui atterrissent dans les aéroports régionaux du nord et de l'est de l'Islande, nous espérons attirer davantage de trafic.



Nous voulons que les tour-opérateurs créent des itinéraires de séjour dans ces régions »,

Des problèmes d’engorgement qui poussent aussi les autorités islandaises à développer d’autres points d’entrée sur leur territoire.Les plateformes régionales d’Akureri, dans le nord du pays, et d’Egilsstaðir, dans l’est, sont ainsi appelées à se développer pour désengorger l’aéroport international situé au sud-ouest de l’Islande.Des fonds ont été débloqués pour y attirer les compagnies aériennes internationales. Une réduction de 100% des droits d’atterrissage et passagers est par exemple prévue sur la première année d’exploitation d’une ligne aérienne. Pour un programme minimum de 6 vols par saison,lance, P-DG d' ISAVIA Regional Airports. Le but pour les autorités islandaises, qui pourtant réfléchissaient avant le Covid à freiner les entrées sur leur territoire (via des limitations de visites sur les sites prisés, des augmentations de taxes voir la mise en place de licences) étant aussi