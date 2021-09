Comment le Qatar veut-il séduire les voyageurs français ?

D’après les chiffres transmis par les autorités touristiques qataris, 27% de touristes français supplémentaires se sont rendus au Qatar entre 2018 et 2019.



Autre chiffre intéressant : 350 000 voyageurs français ont transité par l’aéroport international Hamad, mais seulement 1% d’entre eux ont passé plus de 24 heures au Qatar.



En cause : la puissance des connections de Qatar Airways dans les liaisons de l’Europe vers l’est. La solution : une offre de stop-over de 48 heures, laquelle devrait être mise en place dans les prochaines semaines. Une stratégie qui en son temps avait aidé l’Islande à faire exploser son tourisme.



Mais face à ses voisins des Emirats ou d’Oman, que peut mettre en avant le Qatar, destination business par excellence, pour s’ouvrir au tourisme grand public ? « Avec son architecture de pointe et ses musées de classe mondiale, Doha est une ville d’avenir. Nous nous concentrons aussi sur la promotion des atouts naturels du pays, comme la mer intérieure, les sites Unesco, les hôtels et centres de bien-être de renommée mondiale… » , répond Deveekaa Nijhawan.