Connaissez-vous vos cousins?

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

La relation spéciale entre la France et le Canada ne date pas d’hier et n’est pas méconnue. Ce n’est pas pour rien qu’on les surnomme nos cousins, c’est comme s’ils étaient de la famille !

Rédigé par Canadian Odysseys / Odytours le Lundi 14 Décembre 2020

Que vous ayez déjà visité le Canada ou pas, il est certain que vous en connaissez au moins un peu sur sa population et sur leur beau pays. Voici l’occasion de tester vos connaissances, tout en vous donnant envie de sauter *dès que possible dans le premier avion à destination de YUL ou YYZ !



(Pssst : vous trouverez les réponses à la toute fin de l’article, mais pas de triche !).

1- Catégorie « expression », que signifie «être aux petits oiseaux » :



a- avoir la tête dans les nuages / rêver

b- être ravi / heureux / comblé

c- fredonner / chanter

d- être enceinte



2- Catégorie « géographie », le Canada est un territoire vaste, en termes de superficie il est le :

a- 1er plus grand pays

b- 2ème plus grand pays

c- 3ème plus grand pays

d- 4ème plus grand pays



3- Catégorie « culture », les 3 langues les plus parlées au Canada sont :



a- L’anglais, le français, l’espagnol

b- L’anglais, le cris (langue autochtone), le mandarin

c- L’anglais, le français, le mandarin

d- L’anglais, le mi'kmaq (langue autochtone), le français



4- Catégorie « vrai/faux », au Canada nous retrouvons 4 saisons bien distinctes (printemps, été, automne, hiver). Quelle énoncée parmi les suivantes est fausse? :



a- Les mois de mai et juin correspondent au printemps, la saison suivant l’hiver qui fait référence au redoux, les journées rallongent, le soleil se fait plus chaud. Les conditions météos sont idéales pour voyager, pas trop chaud ni trop froid.

b- L’hiver est du 21 décembre au 19 mars (bien qu’elle nous semble toujours beaucoup plus longue, mais reste très agréable avec la belle luminosité qu’offre le Canada!).

c- L’automne correspond à une explosion de couleurs, dès la fin de septembre, les forêts se colorent de teintes chaudes : rouge, orange, jaune...

d- Les mois de septembre et octobre correspondent à l’été, septembre étant le mois le plus chaud et humide parmi tous.



5- Catégorie « gastronomie », lequel de ces plats n’est pas Québécois ?

a- le pâté chinois

b- la poutine

c- la soupe aux pois

d- la tourtière



Validez vos réponses (voir à la fin de l’article) et comptabilisez votre score…



0 bonne réponse : Oh là là! Bon, ce n’est pas grave, vous n’avez qu’à venir nous voir on vous dira tout!

1 bonne réponse : C’est tout de même mieux que rien du tout…

2 bonnes réponses : 1 c’est bien mais 2 c’est mieux!

3 bonnes réponses : Vous êtes sur la bonne voie pour vous convertir en québécois…

4 bonnes réponses : Vous êtes un géni ou quoi?

5 bonnes réponses : Pas que cousins, carrément jumeaux !





Vous êtes curieux d’en connaître d’avantage? Une excellente façon de découvrir de Canada est en participant à un voyage de groupe. Il ne vous reste qu’à contacter votre réceptif Canadian Odysseys - Odytours afin d’obtenir notre production groupe.



* À noter que compte tenu de la situation actuelle entourant la pandémie de la Covid-19, les frontières internationales demeurent fermées jusqu’à nouvel ordre. Par contre, nous sommes extrêmement prêts et fébriles à vous accueillir en toute sécurité lorsque le moment viendra!



Réponses :



Question #1

B- être ravi. L'expression québécoise "être aux petits oiseaux" signifie que l'on est heureux. Être aux petits oiseaux, c'est être aux anges, être au septième ciel, être ravi. Il s'agit d'un état où l'on ressent une joie de vivre et où l'on affiche une réelle gaieté dans son attitude.



Question #2

B- Le Canada est le 2ème plus grand pays, derrière la Russie. Avec pas moins de 9 984 670 km2. Par contre, la densité de population au Canada figure parmi les plus faibles au monde avec 3,7 habitants au km2 en comparaison de celle de la France, 84 habitants/km2.



Question #3

C- Les 5 langues les plus parlées au Canada sont : anglais, français, mandarin, cantonais & Pendjabi. Serez-vous surpris d’apprendre que le français est l’une des deux langues officielles du Canada (avec l’anglais), est la deuxième langue la plus parlée au pays. Elle n’est pas parlée uniquement au Québec – plusieurs communautés à l’extérieur de la belle province ont d’importantes populations francophones. C’est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral s’assure d’offrir ses services dans les deux langues officielles dans la plupart de ses points de service.



Question #4

D- L’été se termine officiellement le 21 septembre. Ensuite, du 22 septembre au 21 décembre il s’agit de l’automne. Il ne faut pas s’y méprendre avec l’été indien. Ce terme plutôt nord-américain désigne une courte période de chaleur après les premiers gels de l’automne et avant l’hiver (se passe en général autour du 10 octobre). Il fait généralement soleil et il y a peu ou pas de précipitations. Pour parler d’été indien, ces conditions doivent être réunies pendant minimum trois jours.



Question #5

C- La soupe aux pois provient du Nouveau-Brunswick, qui se trouve bien au Canada mais ne se trouve pas au Québec. Le Nouveau-Brunswick est l’une des 10 provinces et 3 territoires qui composent le pays.





Zaloum Michel

514-861-9368

info@canody.ca

www.odytours.ca



Fiche Annuaire DMCMAG

514-861-9368



Autres articles Les voyages de Sophie

Canadian Odysseys / Odytours, Réceptif Canada

Lu 159 fois

Notez

Dans la même rubrique : < > Où et comment voyager dans le contexte actuel ? A la découverte des terroirs irlandais et britanniques