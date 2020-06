Convenctour : le Cediv est en mode Fluctuat nec mergitur (*)

Garder le cap et ne pas renoncer malgré la crise !



Telle une tempête qui dévaste tout sur son passage, le Covid-19 a mis à mal l'industrie du tourisme.



Mais en bon capitaine du navire CEDIV, Adriana Minchella a voulu montrer l'exemple en gardant le cap et en maintenant sa convention annuelle, qui devait avoir lieu initialement du 11 au 15 juin 2020 à Palm Springs.



Une convention qui, fermeture des frontières, a contraint le réseau à se réorganiser.



C'est donc un e-convenctour virtuel qui a eu lieu soutenu par Visit California et Air Tahiti Nui pendant une semaine, jusqu'au 19 juin 2020. Un pari réussi avec chaque jour entre 150 et 180 participants.



Pour embarquer les adhérents dans un monde de résilience et d'optimisme, le réseau avait programmé à côté de ses ateliers, des interventions de choix.



Parmi elles, celles d'Alexandre Debanne, fondateur du Raid Amazone et de Philippe Gabilliet porte-parole de la Ligue des Optimistes de France et président honoraire de l’association internationale Optimistes sans frontières (ASBL) qui ont permis de souffler un peu de vent dans les voiles.



"Nous avons réussi à faire avec de la technique un rendez-vous humain" résume Adriana Minchella, présidente qui a mis en place depuis le début de la crise des rendez-vous réguliers avec ses adhérents par visio-conférence.



"Toutes les 48h, nous avons mis en place call-conférence avec nos fournisseurs. Au début tout n'a pas été facile. L'objectif était de maintenir les agences dans un esprit de reprise, de les maintenir en état d'éveil.



Et grâce à ce lien maintenu et au dialogue instauré avec nos partenaires, nous avons réussi à faire changer beaucoup de choses" explique t-elle.