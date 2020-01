Coronavirus : 3 cas cas détectés en France, l’épidémie se développe en Chine

La zone mis en confinement n'est pas touristique, soulignait-il. "Cela représente 1/3 de la France en terme de population, mais la région est loin des circuits touristiques fréquentés par les voyageurs français. Et puis ce n'est pas une saison de départs".



Mais les mesures radicales mises en place par les autorités chinoises n’ont, manifestement pas suffit. L’annulation des Fêtes du Nouvel an chinois et la mise en quarantaine des principaux foyers de l’épidémie, n’ont pas réussi à stopper l’hémorragie.



Les scientifiques ignorent le taux de mortalité de ce nouveau genre de coronavirus ainsi que la durée exacte de son incubation. Une chose est certaine : il n’y a pas à ce jour de vaccin permettant d’enrayer l’infection.



Il reste que pour les professionnels et même si OMS, MEAE et SETO n’ont pas ouvert le “parapluie”, des questions légitimes se posent : pour les clients en séjour et pour les départs à venir. Que faire ?



Faut-il appliquer sans délai le principe de précaution, ou se retrancher derrière les barrières légales et institutionnelles dont on sait qu’elles sont perméables et n’abritent pas des foudres de la justice quand le drame survient…



A chacun de trancher en fonction de ses principes mais il serait grand temps quand même que nos instances professionnelles se prononcent et se positionnent sur le sujet.