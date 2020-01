Coronavirus : British Airways suspend immédiatement tous ses vols vers la Chine

Air France a suspendu ses vols de ou vers Wuhan jusqu'au 29 février 2020

Alors que l'épidémie de coronavirus se fait de plus en plus virulente, avec plus de 6 000 cas recensés ce mercredi 29 mars 2020, British Airways a pris une mesure radicale. Sur recommandation du ministère des Affaires étrangères britannique, la compagnie a décidé de suspendre immédiatement tous ses vols vers et en provenance de la Chine continentale.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 29 Janvier 2020

