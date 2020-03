Coronavirus : "IATA doit arrêter d'étrangler financièrement les agences de voyages", selon Fabrice Dariot

TourMaG.com - Ce n'est pas tout, car il faut que tout l'écosystème soit solidaire...



Fabrice Dariot : En effet, il se pose aussi la question du rôle des fournisseurs, comme le BSP IATA, que vont-ils faire pour soutenir à leur tour le secteur ? Alors que IATA demande des dérogations aux instances publiques et européennes, concernant la clause du grand-père, est-ce qu'ils accéderont à la demande de dérogation des agences de voyages sur un décalage du paiement du BSP ?



Il est possible d'imaginer, au regard de la situation, un report ou même un paiement mensuel.



Malheureusement nous ne sommes sans doute pas au bout de nos peines. Les déclarations de Macron ce soir pourrait ajouter au coup de massue déjà porter par le président Trump.



Il faut que les EDV et le Seto militent pour que IATA allège son BSP, afin d'apporter un crédit fournisseur à la profession.



Les compagnies ne doivent pas étrangler financièrement les agences de voyages, pendant qu'elles font face à des demandes de remboursement massives, il est indispensable de leur laisser le temps de se retourner. La solidarité doit jouer dans tous les sens.



TourMaG.com - D'autant que s'il y a un an, le pouvoir était du côté des compagnies aériennes, ce n'est plus vraiment le cas de nombreux transporteurs sont en difficultés...



Fabrice Dariot : Il y a un peu de ça, mais déjà IATA ne contrôle pas la santé financière de ses adhérents. C'est un problème vieux comme le monde entraînant les problèmes que nous connaissons depuis de nombreuses années.



De plus, l'Europe n'a pas mis en place une caisse de garantie. De ce côté, cela n'a toujours pas progressé. Sauf que nous sommes dans une situation où beaucoup d'agences de voyages ne pourront pas payer leur BSP.



Si vous prenez le voyage d'affaires, les clients ne les ont plus payés, ils ne rentrent plus d'argent frais et l'argent des billets du passé ne sont pas toujours rentrés, donc certaines entreprises ne seront pas en mesure de faire face aux exigences de IATA.



Que fera alors le syndicat ? Il va les déplaquer (se voir retirer la licence, ndlr) ? IATA doit prendre la parole pour nous dire s'ils seront solidaires.