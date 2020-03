Coronavirus Italie : coup de massue pour les TO à 1 mois de la haute saison

Tous nos circuits programmés en mai sont complets et nous espérons qu’ils pourront partir. Les clients, les agences et bien sûr nous, attendons

Pour l'instant, il n'y a pas de changement pour les voyages prévus après le 3 avril,

Mais nous espérons que nous pourrons assurer l'ensemble des prestations et nous réfléchissons à des solutions

Pour les voyages après le 3 avril, nous avons une grosse pression de la part des clients

Nous essayons de tenir bon, dans le respect du Code du tourisme. Toute la question est de savoir si les mesures prises par le gouvernement italien vont être étendues et jusqu'à quand ? En attendant, il faut tenir bon.

Les recommandations sont très souples et évoluent avec la situation du pays

un sentiment subjectif de peur (même s’il est justifié) ne saurait être suffisant

Si le gros de la saison n’a pas encore débuté, toute la question reste de savoir…», ajoute Alain Hamon.poursuit Jean-François Richou.».Chez Intermèdes, qui a également annulé tous ses départs, l'inquiétude est palpable., souligne Jane Jaffart, la directrice production. Il y a également les compagnies aériennes qui ne prévoient pas de dispositions particulières après cette date.Si les voyagistes restent suspendus aux recommandations du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), ils suivent également le positionnement du SETO sur l'Italie. Ce dernier est le même depuis le 26 février 2020 ( LIRE ). «», commente Jurgen Bachmann, le secrétaire général du syndicat.Pour l'heure, entre attente et réunions de crise, les voyagistes tentent tant bien que mal deUne mission complexe, qui ne doit pas leur faire oublier qu'«» pour faire annuler un voyage en dehors de circonstances exceptionnelles et inévitables, comme l'a rappelé la Médiation du Tourisme et du Voyage.