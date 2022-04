Corsair : après les tensions sociales, le préavis de grève ! 🔑

" Même si la situation financière de la compagnie demeure en difficulté dans un secteur en crise, les actionnaires et la direction de Corsair se sont dit prêts à prendre en considération les demandes des organisations syndicales et à décider des mesures concrètes.



Ainsi, le 15 avril, il a été proposé aux délégués syndicaux le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime Macron qui n’a pas retenu l’adhésion de toutes les organisations syndicales. Le 19 avril, la direction de Corsair a alors proposé de remplacer le versement de cette prime Macron exceptionnelle par des mesures portant en particulier sur la revalorisation des indemnités kilométriques et des indemnités repas. Par ailleurs, il a été annoncé qu’une politique d’augmentation des salaires PNC reprendrait, et ce, à hauteur de 2% dès le 1er octobre 2023, sous réserve de la réalisation de l’objectif budgétaire, avec une poursuite de ces augmentations de salaires sur les années suivantes, sous réserve de l’atteinte de l’objectif.



Ces mesures viendraient compléter des mesures déjà prises en faveur des PNC de Corsair, en fin d’année 2021.



Corsair continue de prendre en compte au quotidien les problèmes et revendications exprimées et reste toujours ouvert au dialogue. En outre, des réunions ont été organisées pour discuter en direct avec les collaborateurs les 20, 21 et 22 avril.

Les vols Corsair sont peu impactés pour l’instant et un point est régulièrement fait.



La compagnie aérienne espère voir aboutir la levée du préavis de grève dans un contexte compliqué avec en particulier la hausse du prix du fuel et du dollar. "