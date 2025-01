Costa Rica : Toucan Discovery fait du B2B sa priorité

Si le marché français est le principal client du réceptif, ce dernier travaille également avec le Canada, notamment le Québec, et plus inattendu, les pays de l’Est.



« Ils sont apparus comme ça, on a commencé à travailler avec eux et ça se passe super bien. Chaque marché a sa manière de travailler et c'est assez intéressant parce qu'il faut à chaque fois s'adapter et proposer des offres différentes » , commente Tristan Martin.



Quand les Canadiens recherchent le slow travel, le Français, lui, veut un programme très complet, avec deux, trois, quatre activités par jour.



« Les Canadiens voyagent très souvent en groupe sur des itinéraires beaucoup plus longs. Quand le Français va faire les ponts suspendus en deux heures, le Canadien, lui, prendra quatre heures » , illustre-t-il.



« Le marché des pays de l'Est recherche un programme assez complet, de 11 à 12 nuits, avec petit-déjeuner ou de la demi-pension. Les voyageurs séjournent dans des établissements 4 étoiles. Ils veulent du confort. Souvent dans les bus, on me demande de réserver 10 places de plus que nécessaire » , s’amuse Tristan Martin.