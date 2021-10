Costa : carton plein pour la formation étudiants à l'IFTM

Lors de la traditionnelle journée du vendredi, l'IFTM Top Resa ouvre ses portes aux étudiants.



A cette occasion, Costa, en partenariat avec Respire, le Tourisme de Demain, a invité les étudiants en tourisme à une session dédiée à la responsabilité Sociale et Environnementale d’une compagnie de croisière.



Objectif de cette session : partager avec les pros de demain " les principes de Costa pour un tourisme responsable, inclusif et axé sur la valeur et en présenter des avancées concrètes."



On peut dire que la compagnie a réalisé un carton plein puisqu'une cinquantaine de participants étaient présents à la session de formation !