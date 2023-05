Coupe du Monde rugby 2024 : des retombées évaluées à 2,4 milliards € 🔑

Toulouse, terre d’Ovalie, n’est pas en reste. La ville cible plus particulièrement les Japonais. Ces derniers y disputeront deux de leurs matches et auront également leur camp de base établi dans la Ville rose.



L’agence d’attractivité de Toulouse Métropole prévoit la venue de « 13 000 touristes japonais durant la compétition ». En amont, elle invite de nombreux professionnels du tourisme, tour-opérateurs, journalistes du pays du Soleil-Levant à venir découvrir les principaux attraits de la destination.



Une démarche opportune vis-à-vis d’un pays qui représente « un marché à fort potentiel avec un intérêt marqué pour la France ». De façon globale, les destinations hôtes convient prescripteurs tourisme d’affaires et hosted buyers à venir découvrir leur offre en dehors des stades.



À Toulouse, Marseille ou Lille, des influenceurs étrangers sont également chargés de faire rayonner ces destinations auprès de leur communauté.



Si le Japon va générer un visitorat important, ce sont surtout les Britanniques qui viendront en nombre dans l’Hexagone.



« Un potentiel très fort et une question d’accessibilité » résume Brigitte Bloch qui avec Atout France a initié des démarches vis-à-vis de ce marché, « de nombreuses lignes low cost desservent Bordeaux depuis l’Angleterre et Dublin ».



L’Irlande qui fait d’ailleurs le bonheur d’Ala Socolovschi, directrice du Château Belmont à Tours, qui accueillera durant cinq semaines l’équipe nationale irlandaise.



« Nous en sommes très fiers et très heureux. L’emplacement stratégique de notre établissement - à seulement 10 minutes de l’aéroport de Tours, lequel est desservi notamment par Ryanair - et son cadre de vie exceptionnel, ont su faire la différence » déclare-t-elle.



Et de mettre avant « le grand parc verdoyant de 2,5 hectares et le spa propice à la récupération des athlètes ».



Sur les 600 000 visiteurs attendus, « environ 50% viendront du Royaume-Uni et de l’Irlande. C’est un marché qui a connu beaucoup de fragilités ces dernières années et qu’il faut donc soigner, » estime Sophie Mandrillon, directrice marketing et partenariats d’Atout France.



Fort heureusement la clientèle britannique est de retour dans l’Hexagone. « Nous l’avons vu dans les stations de sports d’hiver. La Coupe du Monde de rugby constitue une nouvelle occasion de les séduire » affirme la responsable.