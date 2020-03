Covid-19 : après Israël, la Russie impose la "quarantaine" aux touristes français

- la suspension des liaisons aériennes commerciales avec la Chine continentale et les régions administratives spéciales (Hong-Kong et Macao) et Taïwan, à l’exception des vols (A/R) entre Moscou et Pékin, Shanghai, Guangzhou et Hong-Kong ;

- la fermeture des voies ferroviaires en provenance de Chine et à destination de Pékin ;

- des mesures de détection des symptômes à l’arrivée sur le territoire (aéroports, ports, frontières terrestres) ;

- l’instauration de formulaires déclaratifs à l’entrée sur le territoire ;

- la fermeture de plusieurs passages de frontières terrestres entre la Russie, la Chine et la Mongolie.



Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales et de consulter le site internet et les réseaux sociaux de l’OMS et de l’ambassade de France en Russie.