Covid en Tunisie : la situation sanitaire, les restrictions

Les voyageurs de plus de 6 ans sont dans l’obligation de fournir à leur arrivée un test PCR négatif.



Il doit être rédigé en arabe en français ou en anglais et dater de moins de 48 heures. Cette mesure s’applique également aux personnes vaccinées et aux personnes rétablies de la Covid-19. À leur arrivée dans le pays, ils sont soumis à un autre test. S’il est positif, une quarantaine s’impose dans l’un des hôtels approuvés par le gouvernement.



Le séjour est aux frais du voyageur. Le délai de la quarantaine est de 7 à 10 jours. Par contre, quelques personnes sont exemptées de quarantaine. Il s’agit :

● des diplomates,

● des personnes handicapées,

● des mineurs accompagnés ou non par un adulte vacciné,

● et des personnes âgées nécessitant des soins particuliers.



Les personnes détenant un certificat de vaccination approuvé n’ont pas non plus besoin de se mettre en quarantaine.