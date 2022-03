"En raison de la pénurie, les papetiers répartissent les stocks. Le problème c'est que vous vous retrouvez parfois avec des commandes incomplètes. Et puis tout le monde essaie d'acheter du papier maintenant pour une livraison plus tard, le problème c'est que les imprimeurs n'ont pas forcément les infrastructures pour le stocker"

Nous devons commander dans les 10 jours la quantité de papier dont nous aurons besoin sinon je ne suis pas sûr d'être livré dans l'été. La conséquence c'est qu'il faut finaliser la pagination alors que n'avons pas toute l'offre."

Nous travaillons avec plusieurs imprimeurs dont un en Allemagne qui collabore avec le groupe REWE et qui n'a pas voulu prendre ma commande"

bloquer les tarifs

Outre les tarifs,Jean-Philippe Livio a eu des remontées de plusieurs imprimeurs : "Du côté du groupe Marietton, le sujet fait partie des priorités : "illustre Emmanuel Foiry. Depuis il a trouvé une autre solution. Pour garantir son stock et "", Emmanuel Foiry a fait le choix de payer à l'avance.Compte tenu de la situation Jean-Philippe Livio recommande à ses clientsmais aussi de. Enfin, pour ne pas que la hausse soit trop importante,Dans une enquête datant de 2007, TourMaG.com pointait déjà du doigt le "gouffre budgétaire et l'énorme gâchis" que représentaient les brochures. Quatorze années plus tard et alors que la sensibilisation aux questions environnementales est de plus en plus forte, les positions des acteurs du tourisme n'ont guère évolué.Certes, après deux ans de crise liée au covid et une activité en dent de scie, l'édition de brochures au format papier s'est nettement réduite. Mais on est encore loin du compte, malgré les politiques environnementales de plus en plus prégnantes, l'utilisation de l'internet mobile et des applis...La crise du papier rebattra-t-elle les cartes de la documentation touristique ? Possible mais pas certain.