Croisières Maritimes & Voyages : la brochure en cours de distibution 19 itinéraires au départ de Marseille et du Havre

Croisières Maritimes & Voyages vient de publier sa toute première brochure illustrée par l'artiste varois Monsieur Z. Le catalogue regroupe 19 itinéraires au départ de Marseille et du Havre.

le Mardi 25 Février 2020

Croisières Maritimes & Voyages (CMV France) vient d'annoncer la publication de sa toute première brochure dédiée à ses croisières 100% francophones qui débuteront le 1er mai 2021.



Le nouvel opérateur de croisières a fait appel à l'artiste varois Monsieur Z pour réaliser la première de couverture. "Un visuel coloré qui rappelle les grandes affiches d'autrefois et reflète l'esprit de Croisières Maritimes & Voyages : la tradition, le plaisir de la navigation et de la découverte" indique un communiqué de presse.



Au cœur des 84 pages, les passagers et les agences pourront découvrir 19 itinéraires qui composent cette première édition au départ du Havre et de Marseille à bord du Jules Verne.



Pour rappel, le paquebot dispose d'une capacité de 546 passagers et 280 membres d'équipage.

Zoom sur les croisières La Croisière Inaugurale « Dans le Sillage de Pythéas »

Du 1er au 16 mai 2021

Depuis Le Havre, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, le navire mettra le cap sur plusieurs villes côtières de la côte Atlantique : Cherbourg, Brest, Nantes, La Rochelle et Bordeaux seront au rendez-vous, les escales étant l'occasion de présenter le navire lors d'événements spéciaux.



Puis Vigo (St. Jacques de Compostelle), Porto, Lisbonne, Gibraltar et Palma de Majorque. Un itinéraire unique avec une arrivée à Marseille le 16 mai 2021.



L'Europe du Nord au départ du Havre

Au menu : Russie, Suède, Estonie, Ecosse, Irlande et Norvège.



Des légendes irlandaises à l'âme slave, les voyages du Jules Verne au nord de l'Europe visiteront aux de la Russie, de la Suède ou encore de l'Estonie. La navigation mènera les passagers de l'époustouflante beauté des paysages verdoyants d'Écosse et d'Irlande, aux impressionnantes montagnes et cascades des fjords de Norvège.



La Méditerranée au départ de Marseille

Riches de l'Histoire et la Culture apportées au fil des siècles par de nombreuses civilisations, les terres qui entourent la mer Méditerranée renferment des trésors fascinants vers lesquels le Jules Verne voguera. Des « Colonnes d'Hercule » jusqu'au-delà du Bosphore, les croisières permettront de goûter à la douceur de vivre des Baléares et à la découverte des lieux empreints du destin impérial de Napoléon Bonaparte. Des mythes de l'Odyssée aux imposantes pyramides de Gizeh, les croisières sur la grande bleue seront captivantes.



Les îles de l'Atlantique

Les îles de l'Atlantique invitent à la découverte de leurs saveurs, du Portugal au Maroc, en passant par les îles colorées des Canaries et la merveilleuse Madère. Des paysages lunaires de Lanzarote aux somptueux jardins de Madère, du pittoresque funiculaire de Lisbonne à la magistrale mosquée Hassan-II de Casablanca, la diversité de la grande bleue est des plus séduisantes.



Le Tour du Monde des Saveurs

Une croisière autour du monde est le voyage d'une vie. Embarquer à bord de Jules Verne sur les traces des plus grands explorateurs sera une expérience à nulle autre pareille : la découverte des plus belles escales au monde dans une ambiance de maison de famille où tout l'équipage veille à son confort.



De Madère au Cap Vert, en passant par l'héritage colonial de Salvador de Bahia ou les paysages magiques de la célèbre baie de Rio de Janeiro, le Jules Verne mettra le cap au sud vers la Terre de Feu et les fjords chiliens, avant de traverser l'océan Pacifique et d'y découvrir ses richesses : l'île de Pâques et ses célèbres statues Moaï monumentales, l'île Pitcairn où le Bounty fit sa dernière escale. La Polynésie Française ouvrira chaleureusement ses bras avant que la Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Tasmanie ne dévoilent leurs splendeurs. Cap enfin sur la pointe sud de l'Afrique, la Montagne du Cap, les vignobles d'Afrique du Sud et les dunes orange du désert namibien. Après une visite à Sainte-Hélène où Napoléon poussa son dernier soupir, le Jules Verne mettra cap au nord pour revenir en Europe, passant par le Cap Vert, Tenerife et Lisbonne. Pour son premier tour du monde 100 % francophone, le Jules Verne proposera une découverte exceptionnelle de l'hémisphère sud de la terre, au cours d'un itinéraire que l'écrivain lui-même aurait pu imaginer. Cette croisière sera sécable en cinq segments.

