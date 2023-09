Croisières Mékong : CroisiEurope propose des vols directs depuis la Province

Selon les dates, deux bateaux sont proposés par CroisiEurope :

- le RV Indochine 1, de style colonial, inspiré des anciens bateaux traditionnels, classé 4 ancres, il est doté de 24 cabines sur 3 ponts, et peut accueillir 48 passagers.



- le RV Indochine 2 de style néocolonial, classé 5 ancres, il est doté de 31 cabines sur 3 ponts pouvant accueillir 62 passagers et dispose d’une piscine.



Deux extensions optionnelles sont possibles :

- Hanoï et la baie d'Along en pré ou post-programme optionnel de 4 jours / 3 nuits

- Les Villes Impériales, Hanoï et la baie d'Along en pré ou post-programme optionnel de 7 jours / 6 nuits