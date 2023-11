Cybersécurité : Les Français sont parmi les plus piratés... au monde !

La cybersécurité est devenue un véritable sujet pour les acteurs du tourisme et la société française.Il faut dire que la digitalisation massive du secteur a poussé les acteurs à se lancer sans vraiment regarder dans l'angle mort de la sécurité.Les moyens n'ont pas toujours été mis pour assurer l'inviolabilité des systèmes. Alors que la grande majorité des entreprises de l'industrie ne sont que des TPE, celles-ci collectent une grande quantité de données.De la data perçue comme un butin inestimable par les pirates informatiques.Les exemples sont nombreux ces derniers mois d'entreprises du tourisme piratées : IATA, American Airlines, Boeing, et dernièrement Corsica Ferries. Et si le secteur est une cible particulièrement prisée, la France l'est encore plus, d'après le dernier rapport de Surfshark, un service VPN.Cette société basée aux Pays-Bas définit la violation de données par le fait que l'intrus a copié et divulgué des données d'utilisateurs telles que des noms, des prénoms, des adresses électroniques, des mots de passe, etc.